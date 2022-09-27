Загажено историческое место. Петербуржцы и гости города жалуются на грязные улицы

Жители Петербурга и гости города отмечают, что чистота в Северной столице поддерживается все хуже. Даже в исторических районах порядок наводят не везде, не говоря уже о городских окраинах.

Чиновники Петербурга регулярно публикуют данные о том, сколько кубометров мусора якобы было вывезено с улиц и сколько шампуня ушло, чтобы отмыть асфальт. Несмотря на это, город не может похвастаться чистотой – даже в центральных районах Северной столицы тротуары покрыты пятнами, а из урн высыпается мусор.

«Из садов и парков убрано 1600 кубометров мусора, а с городских магистралей дорожные предприятия собрали и вывезли более 800 кубометров мусора и почти 1100 тонн смета. Чтобы отмыть улицы и тротуары, за 7 дней использовано 30,7 тыс. кубометров воды, а специального шампуня понадобилось 11,5 тыс. литров», - сообщили в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Однако на практике город не так ухожен, как это выглядит «на бумаге». Жители и гости Северной столицы регулярно наблюдают мусор и застарелые пятна на тротуарах, а жалобы и просьбы ликвидировать проблемы не всегда приводят к результату.

Жительница Санкт-Петербурга по имени Ирина сообщила на страницах комблага в соцсетях о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия на Московской площади. После череды мероприятий, в том числе Фестиваля национальных кухонь, на плитке и асфальте остались обширные пятна. По словам женщины, все обещанные сроки по приведению площади в порядок уже прошли, и со временем становится лишь грязнее.

В усиленном внимании коммунальных служб нуждаются и другие городские локации. Петербургские ТГ-каналы обратили внимание на состояние Московского вокзала. В самом центре города не только снуют стаи крыс, но и разбросан мусор, а плитку на тротуаре если когда-то и мыли, то очень давно. Поддерживать порядок на вокзале, безусловно, сложнее, однако подобная антисанитария неприемлема, особенно для города федерального значения.

Ранее научный эксперт «Российского экологического движения» Илья Рыбальченко рассказал, что при последнем визите в Санкт-Петербург был удивлен обилием мусора по дороге от Московского вокзала до гостиницы. В непосредственной близости от главной городской улицы – Невского проспекта – эколог увидел мусор, испорченные фрукты и деревянные ящики. Эксперт подчеркнул, что московские коммунальщики успевают навести порядок в городе еще до наступления утра. Также Рыбальченко поделился впечатлениями от состояния периферии Северной столицы, где, по его словам, ситуация с уборкой улиц еще хуже. По его мнению, администрации губернатора Александра Беглова необходимо лучше контролировать работу городских служб.