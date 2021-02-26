В Смольном раскрыли сроки вывоза всего с нега с улиц Петербурга

В Санкт-Петербурге улицы от снега и льда намерены очистить за пару недель. Об этом рассказал заместитель главы Комитета по благоустройству Егор Пащенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Всего с улиц нужно убрать и вывезти 20 млн кубометров снега. Снег вывозят на 11 снегоплавильных пунктов и свыше 120 площадок для временного складирования.

При этом 60 адресов предусмотрены для временного складирования снега.

Пункты «Водоканала» работают в напряженном режиме, но справляются с нагрузкой. Чтобы там не создавались очереди, комитет по благоустройству открыл шесть стационарных приемных пунктов.



Лидером по количеству жалоб на уборку снега стал Красносельский район.

В Смольном отметили, что больше половины крыш уже очистили от сосулек и наледи.