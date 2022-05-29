Более 70 тысяч петербуржцев перевез метрополитен ночью после Дня города

В ночь с 28 на 29 мая петербургский метрополитен работал в круглосуточном режиме, чтобы петербуржцы могли добраться домой по окончании празднования Дня города. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, за ночь его услугами воспользовались 73 тысячи пассажиров.

Увеличение пассажиропотока началось сразу после завершения Фестиваля огня в акватории Невы. В 2:00 до 4:30 пассажиры могли приобрести в кассах и автоматах станцию только жетоны за наличный расчет. При этом пройти через турникет можно было по любому виду проездного билета или оплатив проезд картой.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что празднование Дня города обошлось без правонарушений. Охрану порядка обеспечивали более 600 сотрудников Росгвардии.