Петербуржцам рассказали об изменениях в движении автобусов №№ 179, 124 и 330

В Петербурге с 12 декабря были внесены изменения в движения автобусов на маршрутах № 179, 124 и 330. Об этом рассказали в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Теперь за счет усиления маршрута №179, который следует от станции метро “Звездная” до микрорайона Славянка, время ожидания в часы пиковой нагрузки удалось сократить до 13 минут по утрам и до 13-15 минут в вечерние часы.

Для автобусов на маршрутах №124 и №330 увеличили время работы. Так, первый утренний автобус №124 в будние дни будет отправляться с Хасанской улицы в 05:50, что на 10 минут раньше.

А последний автобус №330 наоборот будет уходить от станции метро “Шушары” позже в выходные дни, чтобы на него успели совершить пересадку пассажиры последних поездов метро.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в новогоднюю ночь в Северной столице продлят работу метрополитена и наземного пассажирского транспорта. Станции метро закроют на вход в 01:00, поезда будут курсировать до 02:00. Наземний транспорт будет работать с привязкой ко времени закрытия метрополитена.