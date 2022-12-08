В новогоднюю ночь метро Петербурга будет работать дольше

В Петербурге в новогоднюю ночь продлят работу метрополитена и наземного пассажирского транспорта.

Как рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столице, станции петербургского метро закроются на вход в 01:00, а поезда будут курсировать до 02:00. Если говорить про наземный транспорт, то он будет работать в привязке к последним отправлениям поездов метрополитена, чтобы перевезти всех пассажиров.

Также в пресс-службе отметили, что в рождественскую ночь метро, автобусы, троллейбусы и трамваи будут осуществлять перевозку пассажиров по штатному расписанию графика выходного дня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Государственной думе рассматривают новый законопроект о выходном дне 31 декабря. По мнению экспертов выходной 31 декабря поможет жителям страны поддержать атмосферу праздника в такой непростой для всех год.