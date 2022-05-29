Петербуржцы отпраздновали День города без правонарушений

Праздничные мероприятия по случаю Дня города проходили в Петербурге 27 и 28 мая. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, нарушений общественного порядка во время массовых торжеств допущено не было.

День города завершился, но в Петропавловской крепости еще продолжается программа Дней народной культуры Северо-Запада «Серебряное ожерелье». Как пишет ALLNW, перед зрителями выступают народные коллективы из нескольких регионов.

Во время празднования 319-й годовщины со дня основания Петербурга за порядком следили около 600 сотрудников Росгвардии и военнослужащих СЗО ВНГ РФ. В субботу массовые мероприятия продолжались весь день, а их зрителями стали тысячи петербуржцев и гостей города.