До 2 ночи будет развозить петербуржцев метро в Новый Год

В Петербурге в Новый Год продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщает комитет по транспорту города.

По информации ведомства, в новогоднюю ночь для петербуржцев продлят работу метрополитена и назменого транспорта. На станции метро пассажиры смогут войти до часу ночи, а поезда будут развозить пассажиров до двух часов ночи. Также для перевозки от станций метро продлят и работу наземного городского пассажирского транспорта. Так, последние рейсы будут отправляться от остановок около станций метро не позднее двух часов ночи.

Ранее Санкт-Петербург.ру писало о том, что в городе на Неве стартовала традиционная предновогодняя акция «Волшебный трамвай». Украшенные к Новому году трамваи вышли в свои первые рейсы в четверг, 23 декабря.