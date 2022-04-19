Две линии метро начнут продолжать в Петербурге в 2022 году

«Зеленую» и «коричневую» ветки метро планируют продлить в Петербурге. Как сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин на заседании правительства города, работы начнутся уже в текущем году.

От станции «Беговая» будут строить продолжение до станции «Зоопарк». Строящаяся «коричневая» линия метрополитена будет продлена от «Путиловской» к станции «Обводный канал».

Компания «Метрострой» в текущем году также будет реконструировать станцию «Чернышевская». Из-за увеличения количества эскалаторов в хощде ремонтных работ вестибюль станции будет временно закрыт.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в наступившем сезоне в Петербурге отремонтируют 11 участков КАД.