11 участков КАД отремонтируют в этом сезоне

На Кольцевой автодороге начинается сезон ремонтных работ на КАД. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что всего до конца сезона отремонтируют 11 участком общей протяженностью 73 километра.

До 14 мая будет заменен деформационный шов на мосту через реку Лубья. 23 апреля начнут ликвидировать колейность в районе пересечения КАД с проспектом Культуры.

На внутреннем кольце обновят два участка между развязками с проспектом Энгельса и дорогой Петербург – Мурино. В районе Заневки отремонтируют асфальт на внешнем кольце. На участке от Ропшинского шоссе до пересечения с дорогой к порту «Бронка» работы будут вестись как на внешнем, так и на внутреннем кольце.

На 2022 год также запланированы и работы по продлению двух линий петербургского метрополитена. Ранее Neva.Today сообщала, какие именно участки продлят.