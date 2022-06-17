Где в Петербурге жить хорошо: европейский комфорт по доступной цене

При выборе жилья петербуржцы ориентируются, в первую очередь, на локацию комплекса, наличие рядом «зеленых» зон, функциональные планировочные решения и ценовую политику.

Можно ли подобрать квартиру с европейским комфортом в черте города с бюджетом до 5-6 миллионов рублей? Можно. Рассказываем где.

В числе наиболее застраиваемых районов Петербурга на протяжении многих лет остается Приморский.

Это один из немногих районов города, который может похвастаться уникальным месторасположением. Одинаковая близость центра города и популярных пригородов, а также развитая внутрирайонная инфраструктура делают его практически самым востребованным среди потенциальных покупателей нового жилья.

Жилой массив «Новоорловский» - яркий пример комплексной застройки территории. Он включает в себя несколько разноплановых кварталов от разных девелоперов. К лесопарковой зоне ближе других расположен комплекс комфорт-класса Friends, который включает в себя четыре 25-этажных дома буквально в 30 шагах от уникального памятника природы - Новоорловского заказника. Площадь зеленого массива составляет 138,3 га. Здесь обитает более 14 видов млекопитающих и порядка 70 видов птиц.

Данная территория славится и наличием отличной инфраструктуры. Все социальные, спортивные и торговые объекты находятся в непосредственной близости - это школа и два детских сада, спортивные площадки, школьный стадион, аптеки, магазины.

Все четыре корпуса комплекса Friends застраиваются одной очередью и будут сданы одновременно – в первом квартале 2024 года, как готовый квартал с собственной инфраструктурой внутри жилой застройки микрорайона, в соответствии с общим планом.

Внутренне содержание комплекса не уступает внешнему облику. Застройщик, группа компаний ПСК, предлагает покупателям 15 вариантов функциональных планировочных решений.

«В 2-х и 3-х комнатных квартирах мы предусмотрели планировку-трансформер. Судите сами – комната, примыкающая к кухне столовой, может быть как еще одной детской или родительской спальней, так и продолжением гостиной, или комнатой для бабушки и дедушки. На разных этапах жизни семьи вы сами определяете назначение помещений. Мы очень щепетильно подошли к квартирографии, чтобы предусмотреть все: от расположения комнат относительно друг друга до подсобных помещений, ниш и гардеробных. Это мы называем умное пространство для жизни с современной эргономикой», - поделилась менеджер по продажам ГК ПСК Анастасия Трунова.

Покупателям также предлагается выбор приобретать квартиру с отделкой или без таковой. При этом стоимость жилья начинается от 4,8 млн рублей, что является среднерыночной по району.

Таким образом, у петербуржцев есть возможность приобрести квартиру европейской, функциональной планировки в экологически чистом месте рядом с уникальным памятником природы по доступной цене.