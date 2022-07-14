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Вложить в метры и хорошо заработать

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© Фото: предоставлено ГК "ПСК"

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Как приобрести недвижимость, чтобы на ней гарантировано заработать, и стоит ли это делать именно сейчас? Наш корреспондент поинтересовался у специалистов. Сейчас другие рынки нестабильны, а выбор строящихся в Петербурге апартаментов широк, к тому же есть доступная ипотека и рассрочки. Эти факторы убеждают: да, самое время вложиться в метры.
 
Покупка сервисных апартаментов становится популярным способом сохранить средства и заработать.  Доход при этом будет складываться из роста стоимости квадратного метра и высокого рентного дохода.
 
В отличие от отелей комплексы апартаментов могут быть рассчитаны как на краткосрочное, так и на долгосрочное проживание. А схему привлечения арендаторов хозяева апартаментов могут легко менять в зависимости от сезона: в высокий туристический сезон максимальные дивиденды принесет, конечно, краткосрочная аренда, а в низкий – долгосрочная. Такой подход показал свою эффективность за последние два года, когда туристический поток резко спал, но долгосрочные арендаторы оказались менее подвержены влиянию коронавирусной ситуации.
 
 
В среднем Северную столицу ежегодно посещает около полумиллиона человек, и это не только туристы. Наличие кухни, комфортного пространства для жизни в сочетании с гостиничным сервисом привлекает и тех, кто приезжает на 3-7 дней, и людей, задерживающихся подольше – студентов, молодые семьи, не определившиеся с постоянным местом жительства, специалистов, приехавших для работы над долгосрочными проектами.
 
Перед покупкой стоит подумать и над локацией апарт-отеля. Купив более дорогие апартаменты в центральной части города, вы привлечете, в первую очередь, туристов, которые за сутки в среднем будут платить больше.
 
В спальных районах арендовать ваши апартаменты решатся те, кто намерен остаться на больший срок. Аренда, возможно, будет дешевле, но и первоначальные инвестиции для собственника – меньше и доступнее.
 
Управление
 
Равномерное и постоянное заполнение любого апарт-комплекса сможет обеспечить управляющая компания. Удобно, если застройщик изначально имеет свою управляющую компанию. Практически о вашем заработке заботятся еще на этапе отделки и мебелировки апартаментов: оборудование и материалы выбираются с расчётом на дальнейшее активное использование в режиме аренды, а, значит, предпочтение отдается износостойким материалам и утвари. Таким образом вы избежите в дальнейшем больших расходов на поддерживающий ремонт.
 
Наличие УК также избавит вас от самостоятельных поисков арендаторов.
 
«Это особенно важно при покупке апартаментов в крупном комплексе, где высока конкуренция между владельцами. Можно сдавать апартаменты самостоятельно, но есть арендаторы, до которых клиент сам никогда не дотянется – это корпоративные клиенты, туристический сегмент арендаторов: и группы, и индивидуальные туристы», - обращает внимание коммерческий директор группы компаний ПСК Сергей Софронов.  
 
«Если собственник имеет один апартамент, то возможно управлять и самостоятельно. Если апартаментов больше, то управлением таким пулом объектов достаточно сложна и трудозатратна. Например, управление включает в себя рекламу, уборку, техническое обслуживание. В этом случае расходы на услуги управляющей компании окупаются», - считает руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.
 
Она отмечает, что не каждый апарт-комплекс даёт возможность самостоятельно управлять своим юнитом.  
 
 
«ГК ПСК не ограничивает своих клиентов, выбор за ними – получать доход самостоятельно или переложить это на плечи УК, но мы всегда готовы прийти на помощь», - отмечает Сергей Софронов.   
 
Екатерина Сивова отмечает, что репутация застройщика и управляющей компании – важные факторы при выборе апартаментов. От этого зависит, будет ли объект вовремя сдан в эксплуатацию и будет ли в нём загрузка определённого уровня.
 
С ней согласен Сергей Софронов, который советует отдавать предпочтение объектам опытного застройщика, имеющего в портфеле не просто сданные объекты, но и сданные именно апарт-отели.
 
У ГК «ПСК» два сданных комплекса апартаментов - START у станции метро «Парнас» и апарт-отель Putilov Avenir у станции метро «Кировский завод».
 
«В 2021 году мы создали УК PSK INVEST. Она уже управляет двумя нашими построенными и сданными апарт-отелями. В конце этого года будут введены в эксплуатацию еще два - Moskovsky Avenir и Kirovsky Avenir. Их управлением также займется УК PSK INVEST», – поделился Сергей Софронов.
 
Уложиться в бюджет
 
Купить апартаменты, как и квартиру, можно в ипотеку. Сейчас действует ипотечная программа с льготной ставкой 6,9% на весь период кредитовая на приобретение апартаментов в ГК «ПСК», а также пять программ рассрочек, в том числе с первым взносом 20%. Не стоит забывать и о программах трейд – ин, то есть зачете старого жилья при покупке нового.
 
Можно внести первый взнос, равнозначный ипотечному, платить ежемесячные взносы, равные ипотечным, и уже в конце, перед вводом объекта в эксплуатацию, перейти на ипотеку, сократив таким образом размер платежей и переплаты по кредиту. 

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