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В Купчино построят ЖК на месте бывшего кинотеатра “Слава”

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© Фото: скриншот Google maps

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В Петербурге на углу проспекта Славы и Бухарестской улицы будет построен жилой комплекс на месте бывшего кинотеатра “Слава”. Проектная декларация на строительство уже была одобрена.

Как сообщает NSP, это уже третий вариант использования участка. В январе 2020 года ООО «ТК «Слава», которому принадлежит земля под зданием, получило разрешение на строительство 7-этажного МФК площадью 13 163 кв.м на месте бывшего трехэтажного здания кинотеатра. Местные жители выступили против и предотвратили строительство.

Теперь вместо ТК собственник планирует возвести жилой комплекс. Недавно негосударственной экспертизой было выдано выдала положительное заключение на проект.

По оценке коммерческого директора ГК «ПСК» Сергея Софронова, на этом участке можно построить порядка 20 тыс. кв.м жилья.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что холдинг Setl Group и Сбербанк заключили кредитный договор на финансирование строительства ЖК Imperial Club.

 

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