ГК «ПСК» представляет проект благоустройства «Северной короны»

Территория ландшафтного дизайна премиального комплекса «Северная корона» охватит 2300 кв.м. Это крупнейшая площадь собственной территории среди проектов премиальной недвижимости Петроградского района Петербурга. Комплекс «Северная корона» возводится на Наб. реки Карповки, рядом с Каменноостровским пр.

Прототипом для формирования основы планировочной структуры стала форма островов Санкт-Петербурга. Зелёные острова — это места высадки растений и размещения площадок. Пространство между островами является коммуникациями внутри двора.

Благоустройство объединяет три двора «Северной короны»: открытый центральный курдонер, а также закрытые западный и восточный. Каждый из которых самодостаточен, но связан с остальными дизайнерскими решениями.

Центральный двор будет представлять собой променад и общественное пространство, открытое со стороны Набережной реки Карповки и завершающееся чашей водного объекта. Здесь расположится искусственный водоем и ручей, задающие атмосферу курдонеру. На входе в него — видовая наклонная сосна, создающая игру теней и отражения в воде. Пешеходный бульвар отделяется буферным озеленением с массивом кустарников и многолетников.

В западном дворе будет построена игровая площадка, спроектированная в единственном экземпляре для «Северной короны». В этом же дворе, со стороны наб. Карповки, будет создан амфитеатр, задняя часть которого продолжит детскую площадку. В свою очередь, амфитеатр будет пространством проведения собственных мероприятий для жителей дома.

Восточный двор оставляет за собой территорию для тихого отдыха. Здесь расположится беседка с защитой от осадков и освещением, а также с уличная мебель. Во всех дворах устраиваются приподнятые газоны и высаживается целый ряд растений: от трав и кустарников до сортовых ив и низкорослых горных сосен.

Для разработки концепции и проекта ГК «ПСК» пригласила петербургскую студию Derevo Park — четырехкратного победителя национальной премии по ландшафтному дизайну и обладателя более 20-ти премий знаковых Российских и международных конкурсов. Среди работ: проект благоустройства второй очереди «Новой Голландии», участие в победившем консорциуме конкурса на концепцию парка «Тучков буян».

— Мы выбрали Derevo Park, как ведущих специалистов в своей сфере, очень хорошо понимающих современные тренды в благоустройстве. У компании ряд выдающихся кейсов, наград и решений, признанных на федеральном уровне, многократные победы в национальных премиях по ландшафтному дизайну. Особый статус «Северной короны» для нас подразумевает работу с лучшими в своем деле, — говорит Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК».

Сейчас на строительной «Северной короны» площадке ведутся монолитные работы. В центральном корпусе, образующем курдонер и центральный двор, эти работы уже завершены. Благоустройство территории начнется в 2023 г., по завершению основных строительных работ.

— Для нас это один из наиболее знаковых проектов, крайне интересный своими исходными данными: трехсоставной внутренней территорией, открытыми и закрытыми пространствами. А также запросом девелопера на реализацию индивидуальной и комплексной идеи, — говорит Андрей Кочетков, генеральный директор студии Derevo Park.

«Северная корона» — премиальный жилой комплекс, строящийся ГК “ПСК” по Наб. реки Карповки, 39, на пересечении с Каменноостровским пр. По данным Knight Frank, «Северная корона» входит в топ-3 самых продаваемых проектов премиальной недвижимости в Петербурге по итогам первого полугодия 2022 г.

В проекте 4-х, 7-ми и 9-этажные корпуса, а также отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 650 кв. м. Общая площадь жилой застройки — 70 342 кв. м. Главный фасад здания, как и центральный двор — курдонер, обращены к реке Карповке. Протяженность фасада по набережной составит 250 м. Пространство западного двора будет открыто в сторону Иоанновского монастыря, увеличивая количество видовых квартир. Проектное финансирование предоставлено банком «Открытие».

Derevo Park — четырехкратный победитель национальной премии по ландшафтному дизайну (2016-2020) гг. Обладатель гран-при и золотого диплома международного фестиваля "Цветочный джем. Летние сады Москвы" 2019. Лауреат 1 и 2 степени в номинации "Малые сады" в конкурсе "Дом на Брестской" 2020. 1 место премии "Золотой Трезини" 2020. Многочисленные призеры ADD AWARSD. Член консорциума-победителя конкурса концепции парка «Тучков буян», автор благоустройства второй очереди «Новой Голландии».