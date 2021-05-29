Петербуржцам показали концепт нового небоскреба "Лахта Центр 2"

В Северной столице «Газпром» планирует построить «Лахта Центр 2». Башня достигнет высоты в 703 метра. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Так, новый небоскреб станет по высоте вторым в мире. Башня также будет спиральной формы. Согласно проекту, на башне разместят шпиль и смотровую площадку на высоте 590 метров.

«Новое высотное здание воплощает великую идею, вдохновленную энергией во всех ее формах, от спиральных энергетических волн, генерируемых вокруг квазара в глубине космоса, до спиралей энергии волн в воде», - отметил архитектор проекта Тони Кеттл.

Примечательно, что высота здания выбрана не случайно. 703 метра символизируют год основания Петербурга.