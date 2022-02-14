Прогулочная зона и велодорожки появятся у Лахта-центра

Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» одобрено предоставление земельного участка в Приморском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на выделенная территория находится возле Лахта-центра.
На участке появится прогулочная зона и велосипедные дорожки. Предусмотрено также освещение и озеленение.
Проект Фонда поддержки социальных инициатив, согласно утвержденному плану, должен быть реализован в течение трех лет. После завершения работ по благоустройству инвестор передаст новую прогулочную зону в собственность города.