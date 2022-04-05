На видео попал заход Луны на фоне Лахта-центра

Воскресный заход луны удалось запечатлеть группе энтузиастов, которые наблюдали за необычными природными явлениями в Петербурге. Снятое вчера видео опубликовали в телеграм-канале "Астро Фото Болото". На видео красный месяц плавно "падает" на здание "Лахты" благодаря съемке в режиме "таймлапс".

В опубликованной записи говорится, что таймлапс захода луны 3 апреля снят на фоне "Лахта Центра", "Газпром Арены" и Петропавловской крепости. В комментариях к видео некоторые петербуржцы вспомнили аниме "Сейлор Мун", а у других от кадров замерло дыхание.