Тонущий в облаках Петербург сняли камеры "Лахта Центра"

Установленная на баше "Лахта Центра" камера сняла ночную панормаму Петербурга. На ней город как-будто утопает под океаном облаков. Видео с невероятным зрелищем опубликовали в группе "Лахта Центра" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно как облака накрывают город, а огни буквально тонут в густой пелене. В облаках под музыку исчезает "Газпром Арена" и ЗСД.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что на видео попал заход Луны на фоне Лахта-центра. Воскресный заход луны удалось запечатлеть группе энтузиастов, которые наблюдали за необычными природными явлениями в Петербурге.