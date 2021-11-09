Экогалерею построят у Лахта-центра

Компании «Газпром» предоставят в аренду участок рядом с Лахта-Центром, на котором появится арт-пространство Экогалерея. Как сообщили в администрации Петербурга, проект уже получил одобрение властей.

Экогалерея — это арт-пространство площадью 21 тысяча квадратных метров. Оно будет состоять из трех куполов и, соответственно, тем: «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов». Планируется, что пространство будет использоваться для выставок, семинаров и конференций, культурно-образовательных мероприятий.

На строительство Экогалереи уйдет пять лет. Она войдет в единую территорию застройки в этом районе, включающую Лахта Центр, парк 300-летия Санкт-Петербурга, КИЦ «Полтава» и восточную набережную.