В Петербурге обсуждают возведение третьего «Лахта Центра»

Третий небоскреб позволит создать на берегу Финского залива гармоничный архитектурный ансамбль. Его внешний облик проектируется таким образом, чтобы башня сочеталась с уже построенным «Лахта центром» с его плавными линиями фасада, а также «Лахта Центром 2». Последний находится на стадии проектирования и будет иметь спиральную форму.

Предполагается, что «Лахта Центр 3» будет иметь высоту 555 метров, то есть превзойдет уже построенное здание высотой 462 метра. Проект будущего небоскреба основан на золотом сечении. По форме башня будет напоминать спираль, два здания-крыла которой переплелись между собой.

В каждом переплетении башни будет находится закрытый светопрозрачный атриум. На самом верхнем из них высотой 453 метра разместят обзорную галерею. Уровни «Лахта Центра 3» будут различаться по высоте, постепенно уменьшаясь к вершине. Здесь также планируется соблюсти принцип золотого сечения: высота каждой нижней группы равна сумме двух групп выше. На более высоких видовых уровнях разместятся общественные пространства.

Площадь «Лахта Центра 3» составит 179 тысяч квадратных метров. В его стилобате расположится автостоянка и служебные помещения.

Особое внимание в проекте «Лахта Центра 3» уделяется ветроустойчивости конструкции. Надежную опору обеспечивает диагональная схема, которая успешно заменит привычное центральное ядро жесткости. Ветровые нагрузки на небоскреб помогут снизить ребра, обходящие здание по спирали. Предусмотрены открытые панорамные лифты, поддерживать которые будет легкая рама.