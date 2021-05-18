Аналитики Петербурга назвали районы с самым большим ростом цен на жилье

Цены на жилье в Санкт-Петербурге продолжают расти. В связи с этим аналитики провели исследование и назвали районы Северной столицы, где быстрее всего растут цены на жилье. Лидером среди всех находится Петроградский район.

За прошедший год стоимость за квадратный метр на «Петроградке» подорожала на 27,7%, достигнув 252 тысячи рублей. Второе место по росту цен на жилье в Петербурге занял Невский район, где цена за «квадрат» составляет 158,5 тысяч рублей. Заключительную третью позицию занял Красногвардейский район, где стоимость жилья за квадратный метр составила 150 тысяч рублей.