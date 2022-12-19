В Петербурге менее трети граждан могут позволить себе взять в кредит автомобиль

В 2022 году жители Санкт-Петербурга стали реже покупать автомобили. На спад интереса сказались резкое увеличение цен, кредитных ставок. Кроме того, многие западные бренды покинули российский рынок.

Северная столица заняла десятое место в списке российских городов и регионов по доступности покупки автомобилей. Меньше трети, порядка 20,8 процентов, петербуржцев могут позволить себе недорогую новую машину, стоимостью в районе до 0,9 миллионов рублей, с помощью кредитов. Об этом сообщает Neva.Today.

Еще меньше, а именно девять процентов, могут позволить себе приобрести в кредит и содержать автомобиль средней стоимости – порядка 2,5 миллионов рублей.

Машину премиум-класса, стоимость которых начинается от десяти миллионов рублей, могут позволить себе 0,58 процентов граждан города на Неве.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в нынешних условиях обстановка на рынке недвижимости в стране и в мире меняется постоянно. Многие не знают, стоит ли сейчас заниматься покупкой жилья.