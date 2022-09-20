Эксперт рассказала, в каких регионах можно выгодно купить недвижимость на продажу

В нынешних условиях обстановка на рынке недвижимости в стране и в мире меняется постоянно. Многие не знают, стоит ли сейчас заниматься покупкой жилья. На эту тему высказала мнение эксперт по недвижимости и владельца АН «Тренд Хаус» Ксении Аверс.

В разговоре с Mash city, Ксении Аверс сказала, что если покупать недвижимость для себя, то покупать можно в любое время. Она отметила, что рынок в данным момент стоит и предпосылок для роста не наблюдается.

Эксперт добавила, что при покупке в ипотеку важно, чтобы размер платежа не должен быть больше стоимости аренды.

На вопрос о том, в каких регионах выгоднее брать недвижимость, Аверс посоветовала рассматривать юг России. Только единственное, эксперт посоветовала не рассматривать такие города, как: Сочи, Краснодар или Геленджик. Они были переоценены и сейчас там мораторий на застройку.Зато больше перспектив есть у Анапы и Новороссийска.

Касательно инвестиций, Ксения Аверс говорит, что в настоящий момент не возможно купить по старой цене, а затем продать с учетом текущего роста цен.