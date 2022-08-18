По прогнозу искусственного интеллекта цены на жилье снизятся на 20% к концу года

Специалисты компании Realiste сделали расчеты с помощью нейросетей, чтобы сделать прогноз по рынку недвижимости. Как сообщает NSP, прогноз предполагает, что цены на жилье в Москве к концу этого года снизятся до 210 тысяч рублей за квадратный метр. Пик средних цен в марте был отмечен в 270 тысяч рублей за "квадрат".

Эксперты считают, что возвращение к максимальным показателям займет не менее пяти лет. Для расчетов использовали опубликованные цены предложения по жилым объектам в разных районах и административных округах столицы.

В столице растет размер скидок. Также в средние цены на первичном рынке закладываются разные совместные программы, в рамках которых стоимость недвижимости может быть существенно выше рыночной.

Однако ни влиятельные эксперты, ни искусственный интеллект не предсказали пандемии. Так же и сегодня сложно угадать, когда и как произойдут следующие значимые события в этой сфере.