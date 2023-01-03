  • 4 Январь 2023
USD 31.12.2022 70.3375 -1.6403
USD ММВБ 00:05 71.2374  
EUR 31.12.2022 75.6553 -0.4212
EUR ММВБ 00:05 76.7058  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге интерес к "вторичке" вырос на фоне скидок

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В связи с большими скидками вторичный рынок жилья пользуется популярностью у покупателей. На сегодняшний день большая часть сделок закрывается со скидкой в 15-20%.

Руководитель проект lifedeluxe.ru. Сергей Бобашев рассказал, что первоначально люди обычно завышают цену относительно рыночных значений, но дальше они вынуждены ее снизить, так как на перегретом рынке установленная ранее стоимость не подойдет. Об этом пишет Санкт-Петерубрг.ру.

По словам специалиста, сейчас больше всего предложений "вторички" в Приморском районе. От общего объема выставленных на продажу квартир там насчитывается 18,7%. Следом идут Выборгский район с  14,1%, Московский район с 11,5% и Невский район с 9,3%.

При этом меньше всего вторичного жилья можно найти в Адмиралтейском с 4,3%, Кировском с 4,1% и Петроградском с 3% районах.

Директор департамента недвижимости группы ЦДС Сергей Терентьев дополнил, что все места рядом с метро за последние десять лет уже успели застроить, поэтому новое жилье в интересных местах появляется только в качестве редевелопмента промышленных и складских территорий и, как правило, относится к бизнес-классу и выше.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что в России с каждом годом приобретение жилья становится доступнее в частности за счет льготных программ. Так, в декабре 2022 года ускорились темпы выдачи кредитов с господдержкой. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram