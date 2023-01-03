В Петербурге интерес к "вторичке" вырос на фоне скидок

В связи с большими скидками вторичный рынок жилья пользуется популярностью у покупателей. На сегодняшний день большая часть сделок закрывается со скидкой в 15-20%.

Руководитель проект lifedeluxe.ru. Сергей Бобашев рассказал, что первоначально люди обычно завышают цену относительно рыночных значений, но дальше они вынуждены ее снизить, так как на перегретом рынке установленная ранее стоимость не подойдет. Об этом пишет Санкт-Петерубрг.ру.

По словам специалиста, сейчас больше всего предложений "вторички" в Приморском районе. От общего объема выставленных на продажу квартир там насчитывается 18,7%. Следом идут Выборгский район с 14,1%, Московский район с 11,5% и Невский район с 9,3%.

При этом меньше всего вторичного жилья можно найти в Адмиралтейском с 4,3%, Кировском с 4,1% и Петроградском с 3% районах.

Директор департамента недвижимости группы ЦДС Сергей Терентьев дополнил, что все места рядом с метро за последние десять лет уже успели застроить, поэтому новое жилье в интересных местах появляется только в качестве редевелопмента промышленных и складских территорий и, как правило, относится к бизнес-классу и выше.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что в России с каждом годом приобретение жилья становится доступнее в частности за счет льготных программ. Так, в декабре 2022 года ускорились темпы выдачи кредитов с господдержкой.