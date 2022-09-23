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Код комфорта и престижа: как Московский район становится альтернативой парадному Петербургу

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© Фото: ООО «Специализированный застройщик «Новый элемент»

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Удачная локация, где совмещены деловая и культурная инфраструктура, живописные парки и монументальная архитектура — Московский район исторически считался престижным для жизни. Ещё в советское время Московская площадь задумывалась как новый центр Петербурга с переносом туда администрации города, а архитектура Дома Советов по проекту Ноя Троцкого смоделировала узнаваемый стиль застройки прилегающих кварталов.

Зеленые зоны Московского района позволяет наслаждаться природой прямо в городской черте. Излюбленное место для прогулок горожан в любое время года — Московский парк Победы. В начале 1980-х годов в Московском районе начинают создавать еще один парк — Пулковский. Пару лет назад в нем провели масштабное благоустройство, и теперь он стал зоной притяжения для местных жителей.

Для современного темпа жизни также важна мобильность. И тут приятно удивит транспортная и социальная инфраструктура района. Например, от нового жилого комплекса «Сенат» всего 20 минут до метро «Московская», а в шаговой доступности — уже упомянутый ранее Пулковский парк. «Удобные выезды через Кубинскую улицу на КАД и ЗСД помогают жителям этого района избежать пробок, а также быстро добраться до Пушкина, Павловска и Гатчины как на машине, так и на общественном транспорте», — рассказал директор департамента развития проектов компании «Петербургская Недвижимость» Павел Мельников.

Благодаря премиальному окружению, изобилию престижных гимназий и вузов, панорамных ресторанов и крупных торговых центров Московский район привлекает новое поколение петербуржцев. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», с января по август 2022 года именно Московский район уверенно занимал третье место по объему спроса среди покупателей компании.

Неудивительно, что застройщики ищут возможности построить свои объекты в этом комфортном для жизни районе и максимально гармонично вписать комплексы в тихие кварталы, которые любят за уединенность и обилие зелени. Например, наслаждаться природой в новом ЖК «Сенат» от Setl Group можно, не выходя за пределы внутренней территории. Здесь реализуется новый пейзажный стиль озеленения SetlPark, а детские площадки, скамейки и элементы дизайна во дворе привнесут дополнительный комфорт и уют для жителей. 

Предусмотрены пространства для занятий спортом, а также популярные сейчас велодорожки. Доминантой внутреннего благоустройства станет пешеходный бульвар с «воздушным» мостом. Уникальный бонус проекта — собственный ледовый каток во дворе. Летом площадка будет превращаться в футбольное поле. 

Жилой комплекс высокого комфорт-класса «Сенат» — для архитектурных эстетов. Дома строгой формы в сочетании с кирпичными фасадами контрастных оттенков и акцентными вставками оценят даже искушенные петербуржцы, а высотность 10-12 этажей доставит удовольствие тем, кто ценит приватность пространства. Кроме того, жителей комплекса ожидают привилегии домов бизнес-класса. Просторный холл с высокими потолками и авторским освещением, стильная отделка парадных с дизайнерской мебелью будет радовать жильцов и их гостей.

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