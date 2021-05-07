За сутки в Петербурге ликвидировали 22 незаконные торговые точки

В пяти районах Петербурга нашли незаконные объекты уличной торговли. Всего за день рейда сотрудники ККИ выявили 22 несанкционированные точки продаж. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом города.

Так, нарушения были найдены в Кировском, Центральном, Красносельском, Невском и Фрунзенском районах города. В ходе рейда выявили точки продаж рыбы, а также фруктов и овощей. К тому же в некоторых местах осуществлялась незаконная торговля турпоездками и сувенирами.

В ходе проверки было изъято 240 товаров и различное оборудование в виде столов, палаток, рекламных тумб и т.д.