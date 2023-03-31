Ларечные решалы. Кому уходят сотни миллионов бюджетных рублей на борьбу с незаконной торговлей

В среду, 29 марта, в Калининском районе Санкт-Петербурга вооруженный ножом мужчина попытался помешать демонтажу ларька. Резонансный инцидент далеко не первый за последние годы в городе. Смольный выделяет на борьбу с незаконной торговлей сотни миллионов рублей, но заметного результата это не приносит. Проблема может заключаться в личной заинтересованности чиновников, отправляемых Бегловым на борьбу с «ларечниками».

О незаконном ларьке в Калининском районе правоохранительным органам сообщил общественный активист Александр Виноградов. Для установки павильона владельцы спилили дерево и ограду газона, а часть самого газона залили бетоном. Вывозу незаконной торговой точки попытался помешать агрессивно настроенный мужчина, размахивавший ножом и пробивший колеса погрузчика.

По мнению Виноградова, проблема существует и продолжает усугубляться с полумолчаливого согласия губернатора Александра Беглова и его команды. За последние три года не было предпринято никаких существенных попыток навести порядок в сфере уличной торговли.

«Мне кажется, что это все происходит, конечно, с полумолчаливого согласия, с легким равнодушием и может быть непониманием сути проблемы, что приносит эта незаконная торговля. Это видео с ножом и так далее — криминалище полный. Это уже администрации района фактически с ножами показывают четко и ясно: будете еще лезть, будем действовать таким образом», — считает активист.

На примере Александра Виноградова можно отчетливо проследить равнодушие Смольного к освещаемой им проблеме. Летом 2019 года на него уже нападал с ножом и грозил убийством владелец незаконного ларька у метро «Проспект Большевиков», а спустя год неизвестные избили активиста арматурой, сломав ногу. При этом большая часть выявленных Виноградовым незаконных торговых точек продолжает работать. Даже если ларек сносят, новый появляется уже на следующее утро.

Ответственность по борьбе с незаконной торговлей возложена на Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и подведомственный ему «Центр повышения эффективности государственного имущества» (ЦПЭГИ). И, судя по отчетам, повышение эффективности в рамках борьбы с незаконными ларьками носит сугубо отрицательный характер.

Незадолго до инцидента в Калининском районе вице-губернатор Алексей Корабельников рассказал о финансовых аспектах деятельности ККИ. Так, в 2021 году город потратил на снос ларьков 131,4 миллиона рублей, а взыскал с их владельцев всего 8,3 миллиона. В 2022 году расходы выросли до 189,9 миллиона рублей, взыскать удалось 31,2 миллиона. В 2023 году в бюджет заложили целых 317,8 миллиона рублей, взыскали же за прошедшее время лишь 1,8 миллиона.

Следует отметить, что бюджетные учреждения занимаются сносом не самостоятельно, а нанимают подрядчиков. На протяжении 20 лет подрядные контракты делят между собой всего три частных компании: «Теннис Хаус», «СТК-Крашлайн» и «Яро-Строй». В совокупности они уже получили более миллиарда рублей.

Компания «Яро-Строй» принадлежит Марку Газарху. Его отец Борис Газарх ранее владел компанией «Гасма», также занимавшейся субподрядами Смольного. Компания «Яро-Строй» принадлежит некоему Валерию Коваленко. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» Коваленко и Газарх являются бизнес-партнерами, ими в 2019 году совместно учреждена компания «Перспектива», пока не подающая признаков финансовой деятельности.

В том же 2019 году создана компания «СТК-Крашлайн». Единственным учредителем выступил некий Даниил Кулик, ранее бизнесом не занимавшийся. Компания сразу начала получать от ЦПЭГИ крупные контракты. Причем участвует «СТК-Крашлайн» исключительно в тендерах этого ведомства.

Что интересно, в 2020 году главой ЦПЭГИ стал Вадим Лопатников, ранее руководивший Контрольно-счетной палатой. Именно Лопатников отвечал за резонансную проверку ведомства в 2014 году, когда были выявлены многочисленные финансовые нарушения, обошедшиеся бюджету почти в 200 миллионов рублей. Особенно интересно указание на неэффективную работу ЦПЭГИ.

«О низком уровне организации претензионно-исковой работы в учреждении по возмещению затрат бюджета Санкт-Петербурга свидетельствует крайне незначительный процент возмещения — всего полпроцента от величины средств, израсходованных на освобождение объектов, собственник (пользователь) которых определен", — подчеркивалось в сообщении.

Теперь Лопатников сам возглавил ЦПЭГИ и показатели, судя по последним отчетам, остались столь же низкими, хотя расходы на деятельность ведомства стремительно растут.

Отметим, что по распоряжению Александра Беглова в 2020 году сменился и руководитель Комитета по контролю за имуществом. Новым председателем был назначен Сергей Муравьев. В прошлом Муравьев занимался бизнесом, им и Александром Ситовым (бывший заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле) была учреждена компания «Морское грузовое бюро».

Руководителем компании с 2020 по конец 2021 года являлась Наиля Хомерики, племянница Александра Беглова.