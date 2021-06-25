Блинная сеть “Теремок” впервые откроет фудтрак в Петербурге

В Петербурге откроется новый формат торговых точек сети блинных “Теремок”. Компания готова попробовать продавать продукцию через фудтраки. В планах установить 10 таких точек по городу. Об этом сообщает директор по маркетингу «Теремка» Ирина Бондарюк.

Так, первый фудтрак “Теремка” появится около ТРК «Питерленд» в июле. Всего планируется запустить 5-10 фудтраков. Стоимость одного из них составляет 1,5 миллиона рублей и больше. Причем сумма указана без учета стоимости оборудования.

«Для нас это новый формат, мы протестируем первый фудтрак, нужно понять, какие есть особенности, исключить ошибки, понять его окупаемость», — отметила Бондарюк.