“Теремок” собирается модернизировать производство

Группа компаний “Теремок” в ближайшем будущем рассчитывает модернизировать свое производство, заручившись поддержкой Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков посетил производственно-логистический центр компании. Об этом он сообщил в своем Telegam-канале. Во время своего визита Поляков вместе с генеральным директором группы компаний “Теремок” в Петербурге Виталием Свидовским осмотрел две производственные площадки и склад.

Свидовский познакомил вице-губернатора с планами развития бизнеса и модернизации производства при поддержке средств Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.



В своем Telegram-канале Кирилл Поляков так же пояснил, что, так как деньги бюджетные, на их использование налагается ряд жестких ограничений. Поэтому необходимо найти разумный компромисс между задачами, которые стоят перед “Теремком”, и тем, что может сделать Фонд.

“Подходящие форматы есть – ждем заявку компании на предоставление льготного финансирования на приобретение оборудования и расширение производственных мощностей”, — уточнил вице-губернатор.

Напомним, что в прошлом году производство “Теремка” переехало на новую локацию на Репищевой улице. Ее площадь составляет девять тысяч квадратных метров. На тот момент компания уже инвестировала в проект более 200 млн рублей, еще столько же была намерена вложить в 2022 году. До смены локации, на протяжении 20 лет производство располагалось на улице Энгельса.

На сегодняшний день на территории Северной столицы работают 99 ресторанов “Теремок”, а также 41 киоск, 36 кондитерских и семь фудтраков.

Фонд развития промышленности Петербурга начал работу в 2016-м году. Сегодня он оказывает поддержку городским предприятиям по 13 программам финансирования. Три из них были утверждены в текущем году: займы на технологическое присоединение, займы для системообразующих предприятий и их поставщиков на приобретение комплектующих изделий. Фонд предоставляет бизнесу займы по льготной ставке от 1% до 5% годовых сроком до семи лет.