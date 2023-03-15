Вице-губернатор Петербурга Корабельников назвал способ сокращения убытков из-за расходов на снос нелегальных ларьков

Расходы на ликвидацию нелегальных ларьков на территории Петербурга сильно превышают размеры компенсаций, которые удается получить с владельцев несанкционированных объектов. Вице-губернатор города Алексей Корабельников рассказал, каким образом можно было бы сэкономить на демонтаже таких ларьков.

Как пишет Neva.Today, подведомственный комитету контроля за имуществом (ККИ) «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) последние несколько лет заключает контракты на снос ларьков практически с одними и теми же подрядчиками, причем без особого снижения цены.

По условиям контрактов металлолом, оставшийся от снесенных ларьков, полагается выбрасывать, как мусор. Однако по информации источников, близких к демонтажным работам, такой материал можно не дешево продать.

Вице-губернатор Алексей Корабельников в разговоре с издательством назвал конкретные цифры касательно того, сколько поучили подрядчики и сколько потом удалось взыскать с владельцев нелегальных ларьков. Так, в 2021 году затраты на демонтаж составили 131,4 млн рублей, а взыскать при этом удалось 8,3 млн рублей. В прошлом, 2022-м, было потрачено на 189,9 млн рублей, а взыскали 31,2 млн.

По информации Корабельникова, в этом году для сноса ларьков в бюджете заложено 317,8 млн рублей. А взыскать с начала года с владельцев удалось 1,8 млн рублей.

Вице-губернатор отметил, что зачисление в городской бюджет денежных средств от реализации черного лома, металлических конструкций и прочих стройматериалов, сможет компенсировать убытки.