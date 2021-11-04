В Петербурге оштрафуют восемь кафе и магазинов из-за нарушения антиковидных требований

Об этом сообщили 3 ноября в пресс-службе Смольного.

В Петербурге во время рейда были обнаружены девять заведений, в которых нарушались антиковидные нормы. На кафе, бары и компьютерный клуб составили протоколы, теперь объектам грозит штраф — до трехсот тысяч рублей на юридическое лицо.

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом, полицейские и представители из комитета по промышленной политике, инновациям и торговле проверили 63 заведения на территории Московского, Кировского, Выборгского, Невского, Калининского и Красногвардейского районов.

«В 8 из 63 проверенных объектов выявлены нарушения. В том числе — отсутствие QR-кода по фактическому адресу деятельности, отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников и отсутствие в непродовольственных магазинах товаров первой необходимости», — рассказали в пресс-службе ККИ.