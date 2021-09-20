ККИ закрыл 62 точки незаконной торговли арбузами за неделю

Комитет по контролю за имущество Санкт-Петербурга за последнюю неделю закрыл 62 точки по не законной торговле арбузами. Рейды совершались совместно с Центром повышения эффективности использования госимущества.

Таким образом, инспекторы забрали на склад временного хранения все торговое оборудование, а на самих нарушителей составили административные протоколы. Точки по незаконной торговле были обнаружены на улицах Кораблестроителей и Маршала Захарова, Ленинском, Витебском и Гражданском проспектах, на Курляндской улице, проспектах Тореза, Сизова, Культуры, Героев, Патриотов и Науки.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в большинстве случаев на незаконных точках продажи арбузов покупатель лишен гарантии качества и безопасности.