Возле семи станций метро боролись с нелегальной торговлей

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) провели совместный рейд по борьбе с незаконной торговлей возле станций метро. Как сообщили в пресс-службе ККИ, проверки уличных торговцев прошли возле станций в Невском, Калининском, Московском и Кировском районах города. Ранее в комитет поступали многочисленные жалобы жителей по этому поводу.

Возле станции «Гражданский проспект» демонтировали сразу восемь незаконных торговых павильонов, где торговали аксессуарами для мобильных телефонов, рыбой, вещами, плодами и овощами. Возле станции «Проспект Большевиков» изъяли столы и прилавки у торговцев текстилем, овощами и фруктами.

Возле станции «Проспект Ветеранов» и «Площадь Мужества» демонтировали по две торговые точки. От станции «Ленинский проспект» убрали сразу три. Еще один незаконный павильон демонтировали возле «Московской». Четыре павильона, где торговали рыбой и текстилем снесли у станции «Академическая».