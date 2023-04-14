В Петербурге за два дня ликвидировали свыше 30 незаконных торговых точек

В Санкт-Петербурге за минувшие два дня специалисты ликвидировали 35 незаконных торговых точек в рамках рейдов. Проверка прошла в семи районах города.

В Северной столице с 12 по 13 апреля прошли рейды на незаконный объекты торговли. Работы провели в семи районах города. Всего удалось ликвидировать несколько десятков лотков и прилавков по продаже овощей, фруктов, ягод, цветов, рыбы и сувениров у станций метров. Об этом сообщает Бриф.

Также на улице Свердлова размещались два незаконных НТО площадью 16 и 28 “квадрата”: павильоны по предоставлению услуг шиномонтажа и общепита. Их успешно демонтировали. Кроме того, на земельном участке площадью 25 квадратных метров располагался магазин. На проспекте Маршала Жукова демонтирован 8-метровый торговый киоск. Автолавка шиномонтажа изъята с проспекта Сизова.

Всех нарушителей привлекут к административной ответственности.