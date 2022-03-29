В Петербурге прошли рейды против незаконной уличной торговли

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом освободили двадцать участков от незаконной уличной торговли. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге прошли проверки в шести районах города: Центральном, Невском, Кировском, Красносельском, Калининском и Приморском районах. Сотрудники ККИ очистили от нелегальных торговых точек 20 участков, находились они в основном около станций метрополитена.

Во время рейдов было изъято более 200 единиц продукции. В основном, забрали текстиль и аксессуары для мобильных устройств. Известно, что все вещи отправили на склад временного хранения.

«Сейчас комитет ведёт работу по привлечению выявленных нарушителей к административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах», – заявили в Комитете.