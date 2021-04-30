В Петербурге открылись все 87 парков, скверов и садов после просушки

В Северной столице возобновили свою работу все 87 парков, скверов и садов, которые были ранее закрыты на просушку. Большая часть зеленых насаждений были открыты с середины апреля, однако полностью к работе вернулись все закрытые территории лишь в пятницу, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству города.

«Все петербургские парки, сады и скверы открыты для посещения после просушки. Напомним, в этом году после зимы в Петербурге были закрыты 87 территорий зеленых насаждений», - отметили в ведомстве.

Последними из зеленых насаждений открылись 30 апреля Никольский и Юсуповский сады, парк Александрино и сад Сан-Галли.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о закрытии садов, парков и скверов на просушку после зимы, что позволяет дорожкам восстановиться от влаги тающих снегов.