В Санкт-Петербурге Московский парк Победы был открыт после просушки. Сегодня, в субботу, 24 апреля, горожане имеют возможность вновь посетить также парк Академика Сахарова, сад Бенуа и сквер на Светлановском проспекте. Об этом проинформировали в пресс-службе городского Комитета по благоустройству.

В комитете подчеркнули, что в понедельник, 26 апреля, после просушки ожидается открытие ещё 14 парков и скверов, в том числе парк "Сосновка", Шуваловский парк, Березовый и Ланской сады, Детский, Буферный и отдельный парки в Пушкине, парк "Мариенталь" в Павловске и многие другие.

Согласно техническому регламенту просушка может длиться с 25 марта по первое мая. При этом городской комитет ориентируется на погодные условия города и фактическое состояние объектов, поэтому некоторые территории будут открыты раньше времени. Всего в этом году на просушку были закрыты 87 территорий зеленых насаждений, 45 из них уже открыты.