Сквер возле Казанского собора снова открыт для гуляющих

В Петербурге после весенней просушки открылся сквер у Казанского собора. Петербуржцы и туристы снова смогли попасть в любимую зеленую зону утром субботы, 23 апреля.

Объявление о том, что сквер закрыт на просушку, еще висит. Однако сами ворота открыты и проходу в сквер ничто не препятствует.

Парки, сады и скверы начали закрывать на просушку с 24 марта. Все они должны были открыться 24 апреля, однако при хорошей погоде могли октрыться раньше. В Летний, Михайловский, Никольский и Юсуповский сады, а также в Екатерининский сквер на площади Островского петербуржцы смогут попасть 1 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Нижнем парке Петергофа заработали фонтаны.