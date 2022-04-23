В Петергофе заработали фонтаны

Государственный музей-заповедник «Петергоф» открыл новый сезон пуском фонтантов Нижнего парка. Теперь они будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45. Сезон фонтанов в Петергофе в этом году планируется завершить 16 октября.

Посетить Нижний парк, а также Александрию и Ораниенбаум в этом сезоне можно с 9:00 до 20:00. Парки работают без выходных.

Как сообщает телеканал 78, в Нижнем парке Петергофа открыты все музеи. Исключение составляют закрыте на реставрацию. Многие из музеев можно посетить впервые с начала пандемии коронавируса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе фонтанный сезон начался 22 апреля с пуска 61 фонтана. Отремонтированный фонтан возле Российской национальной библитеки тоже начал свою работу.