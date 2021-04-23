На неделе открывается сразу несколько парков после просушки

В Петербурге продолжают открываться парки, сады и скверы после просушки. Так, в пятницу, 23 апреля, открыли Московский парк Победы. В ближайшее время в городе откроют еще 18 территорий зеленых насаждений. Об этом сообщают в Комитете по благоустройству.

В субботу, 24 апреля, после просушки откроются сад между улицами Демьяна Бедного и Ольги Форш и проспектом Просвещения, а также парк Академика Сахарова, сад Бенуа и сквер на Светлановском. Кроме того, 26 апреля после просушки откроются еще 14 парков, скверов и садов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о закрытии 87 зеленых территорий, чтобы подготовить к летнему сезону.