В Петербурге 16 апреля открыли еще 4 сквера после просушки

Этой весной многие зеленые зоны города закрыли на просушку в связи с аномально низкой температурой зимой, приведшей к образованию слякоти в марте. В городе на просушку были закрыты 87 парков и скверов.

16 апреля еще 4 сквера стали доступны для отдыха горожан. Теперь петербуржцы могут посещать скверы, расположенные на улице Зенитчиков, в Огородном переулке, на проспекте Стачек, 5, и в Кронштадте (Романовский сквер).

Сообщается, что в понедельник, 19 апреля, будут открыты еще 9 зеленых зон города, включая сад Юннатов, Муринский парк, Парк Интернационалистов, Яблоневый сад, сквер на Белградской улице и другие.