В Выборгском районе к 2026 году построят ЖК на 60 тысяч «квадратов»

В Петербурге со следующего года планируют начать строительство нового жилого комплекса в Выборгском районе. На данный момент территорию занимают автостоянки и предприятия. Однако петербургская девелоперская компания RBI планирует построить на площади в 58 тысяч квадратных метров жилой комплекс из восьми многоэтажек.

Здания начнут строить в 2022 году, а закончить планируют в 2026. Жилые дома появятся между улицами Шостаковича и Симонова, а также проездами Энгельса и Суздальским.

Этажность зданий будет варьировать от 15 до 23. Также на территории ЖК появится детский сад.