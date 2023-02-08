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Петербургский застройщик восстановит культурно-историческое наследие Адмиралтейского района

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© Фото: Группа RBI

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На 12-й Красноармейской улице Группа RBI воссоздаст фасад исторического здания, которое было утрачено более 10 лет назад.
 
Уголок старого Петербурга близ Николаевского Инженерного училища получит новую жизнь и обновленное архитектурное решение от Группы RBI. В том числе застройщик с нуля восстановит исторические фасады XIX века в рамках строительства современного жилого дома.
 
Два утраченных исторических здания на 12-й Красноармейской улице, близ Лермонтовского проспекта, связаны с комплексом мебельной фабрики «Ладога». В том числе одно из воссоздаваемых зданий – бывший доходный дом 1875 года постройки (снесен в начале 2010-х).
 
В RBI сообщили, что воссоздаваемые фасады будут повторять исторические, в духе эклектики, с элементами классического ордера, рустованными пилястрами и сандриками второго этажа. Остальные жилые корпуса нового проекта от RBI «Созидатели» будут сочетать фасадные технологии многослойного штукатурного и навесного вентилируемого фасада из облицовочного кирпича. Архитектура жилого комплекса подготовлена для RBI петербургским бюро «Проектная культура».
 
На строительстве «Созидателей» сейчас ведутся фасадные работы, скоро начнется выполнение завершающей окраски штукатурного фасада, в том числе и воссоздаваемой исторического части. Дом планируют сдать весной 2023 года.
 
Восстановление исторических объектов – далеко не новая практика для RBI. За это компанию иногда называют «самым петербургским застройщиком». Только за последние 10 лет RBI реконструировала газгольдер на Заозерной улице, Лесной корпус Сестрорецкого курорта, автомобильный гараж Крюммеля на Дивенской улице и водонапорную башню Охтинской мануфактуры и другие исторические объекты.

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