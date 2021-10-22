RBI возглавила две номинации городского рейтинга девелоперов

Газета «Деловой Петербург», одно из самых известных деловых изданий города, составила свой традиционный ежегодный Рейтинг девелоперов. Как всегда, рейтинг составлен на основе мнения самих участников отрасли – голосовали 22 владельца и топ-менеджера крупнейших компаний, работающих в сфере недвижимости Петербурга. Важное ограничение – отдать голос можно только за конкурентов, партнёров и всех остальных игроков рынка, но не за себя.

Президента Группы RBI коллеги по отрасли неизменно признают Девелопером года начиная с 2018 года. «Ход голосования показателен. Где-то интрига сохранялась до подсчёта последних голосов, а где-то контуры итогового решения жюри проступили весьма быстро. Так, с существенным перевесом лучшим девелопером, по мнению коллег, стал Эдуард Тиктинский», – отмечают составители рейтинга.

Группу RBI представители отрасли неизменно признают Компанией года в сегменте бизнес-класса начиная с 2017 года. Группа RBI работает на девелоперском рынке с 1993 г. и объединяет несколько брендов: RBI (строительство жилой и коммерческой недвижимости), «Управление комфортом» (эксплуатация недвижимости), RBI OK (отделочные работы), RBI PM (управление апарт-отелями) и др. За 28 лет работы компанией построено более 1,8 млн. кв. метров недвижимости.



В 2018-2020 гг. Группа RBI регулярно признается лучшим девелопером в классе элитной недвижимости и бизнес-классе по версии рейтинга «Делового Петербурга», а президент Группы RBI Эдуард Тиктинский назван девелопером года три раза подряд. В 2018 г. RBI была удостоена звания «Девелопер года» по версии независимой федеральной премии в сфере недвижимости Urban Awards.

Компания и ее объекты регулярно становятся победителями престижных профессиональных конкурсов. Так, Группа RBI неоднократно побеждала в конкурсе «Доверие потребителя» (2014, 2017), а проекты RBI Futurist и «Крестовский IV» в 2019-2020 гг. получили Гран-при Urban Awards.



Компания работает с ведущими российскими и иностранными архитекторами, в т.ч. Рикардо Бофиллом, Евгением Герасимовым, Евгением Подгорновым, Александром Зюзиным и др. Два объекта RBI (жилые комплексы «Таврический» и «Четыре горизонта») включены в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев. Надежность компании подтверждена сотрудничеством с ведущими банками страны.