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RBI возглавила две номинации городского рейтинга девелоперов


© Фото: RBI

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Президент Группы RBI Эдуард Тиктинский в четвертый раз подряд признан персоной года в девелопменте по версии ежегодного Рейтинга девелоперов «Делового Петербурга». Группу RBI топ-менеджеры строительной отрасли в пятый раз подряд признали Компанией года в сегменте бизнес-класса.

Газета «Деловой Петербург», одно из самых известных деловых изданий города, составила свой традиционный ежегодный Рейтинг девелоперов. Как всегда, рейтинг составлен на основе мнения самих участников отрасли – голосовали 22 владельца и топ-менеджера крупнейших компаний, работающих в сфере недвижимости Петербурга. Важное ограничение – отдать голос можно только за конкурентов, партнёров и всех остальных игроков рынка, но не за себя.

Президента Группы RBI коллеги по отрасли неизменно признают Девелопером года начиная с 2018 года. «Ход голосования показателен. Где-то интрига сохранялась до подсчёта последних голосов, а где-то контуры итогового решения жюри проступили весьма быстро. Так, с существенным перевесом лучшим девелопером, по мнению коллег, стал Эдуард Тиктинский», – отмечают составители рейтинга.

Группу RBI представители отрасли неизменно признают Компанией года в сегменте бизнес-класса начиная с 2017 года. Группа RBI работает на девелоперском рынке с 1993 г. и объединяет несколько брендов: RBI (строительство жилой и коммерческой недвижимости), «Управление комфортом» (эксплуатация недвижимости), RBI OK (отделочные работы), RBI PM (управление апарт-отелями) и др. За 28 лет работы компанией построено более 1,8 млн. кв. метров недвижимости.


В 2018-2020 гг. Группа RBI регулярно признается лучшим девелопером в классе элитной недвижимости и бизнес-классе по версии рейтинга «Делового Петербурга», а президент Группы RBI Эдуард Тиктинский назван девелопером года три раза подряд. В 2018 г. RBI была удостоена звания «Девелопер года» по версии независимой федеральной премии в сфере недвижимости Urban Awards.
Компания и ее объекты регулярно становятся победителями престижных профессиональных конкурсов. Так, Группа RBI неоднократно побеждала в конкурсе «Доверие потребителя» (2014, 2017), а проекты RBI Futurist и «Крестовский IV» в 2019-2020 гг. получили Гран-при Urban Awards.


Компания работает с ведущими российскими и иностранными архитекторами, в т.ч. Рикардо Бофиллом, Евгением Герасимовым, Евгением Подгорновым, Александром Зюзиным и др. Два объекта RBI (жилые комплексы «Таврический» и «Четыре горизонта») включены в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев. Надежность компании подтверждена сотрудничеством с ведущими банками страны.

 

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