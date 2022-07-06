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На улице Чапыгина появится элитный ЖК от RBI

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© Фото: Baltphoto

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Здание бывшего отеля "Андерсен" приобрела группа RBI. На участке на улице Чапыгина, 4А собираются построить элитный ЖК. Об этом сообщает NSP.

Общая площадь здания бывшей гостиницы составляет 5300 квадратных метров, а участок под ним около 3500 квадратных метров. Отель перестал работать во время пандемии, и его решили выставить на продажу.

«Если по Генплану и ПЗЗ там можно строить жилье, то, думаю, девелопер не станет мудрить и построит ЖК. Полагаю, что здание отеля снесут. Место подходит также и для апарт-отеля. За актив могли заплатить порядка 500 млн рублей», – заявил партнер East Real Сергей Федоров.

По информации из РГИС, данный участок относится к зоне среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной застройки. Хоть участок и небольшой, но там можно разместить жилой комплекс площадью порядка 12 тысяч квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что строительство ЖК на Пискаревском проспекте профинансирует ВТБ. Документ подписали старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "РСТИ№ Федор Туркин.

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