На улице Чапыгина появится элитный ЖК от RBI

Здание бывшего отеля "Андерсен" приобрела группа RBI. На участке на улице Чапыгина, 4А собираются построить элитный ЖК. Об этом сообщает NSP.

Общая площадь здания бывшей гостиницы составляет 5300 квадратных метров, а участок под ним около 3500 квадратных метров. Отель перестал работать во время пандемии, и его решили выставить на продажу.

«Если по Генплану и ПЗЗ там можно строить жилье, то, думаю, девелопер не станет мудрить и построит ЖК. Полагаю, что здание отеля снесут. Место подходит также и для апарт-отеля. За актив могли заплатить порядка 500 млн рублей», – заявил партнер East Real Сергей Федоров.

По информации из РГИС, данный участок относится к зоне среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной застройки. Хоть участок и небольшой, но там можно разместить жилой комплекс площадью порядка 12 тысяч квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что строительство ЖК на Пискаревском проспекте профинансирует ВТБ. Документ подписали старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "РСТИ№ Федор Туркин.