На Васильевском острове появится новый жилой комплекс

В Василеостровском районе Петербурга возле жилого комплекса «Морской фасад» планируется новое жилищное строительство. Как сообщает «Коммерсантъ», землю, где ранее планировалось возвести гипермаркет «О’кей» выкупила компания RBI.

Эксперты петербургского рынка недвижимости уточняют, что один из последних незастроенных участков на намыве Васильевского острова. Застройщиков он привлекает повышенным спросом на квартиры в этом месте и растущими ценами.

В настоящее время на намыве имеются трудности с социальной инфраструктурой и коммуникациями. От возведения гипермаркета на данном участке отказались из-за снижения покупательского интереса к формату крупных магазинов.