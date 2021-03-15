Офисное здание у Московского вокзала выставят на торги 19 апреля

Пресс-служба Российского аукционного дома сообщает о выставленном на торги офисном здании у Московского вокзала. Торги состоятся 19 апреля.

К продаже представят полный пакет акций владельца НИИ «Тест». Офисное здание расположено на шести этажах общей площадью в 4,2 тысячи квадратных метров, а также зданию принадлежит земельный участок на Лиговском проспекте площадью в 1,9 тысяч квадратных метров.

Стоимость офисного здания составляет 179 млн рублей. Именно с этой цены начнут торги. Особый интерес здание может представлять для офисного центра или гостиничного бизнеса, так как находится у главного вокзала города.