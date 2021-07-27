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РАД выставил на торги бывший офис банка «Траст» в Банковском переулке

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© Фото: Baltphoto

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Часть малого Гостиного двора продадут на аукционе в сентябре.

Российский аукционный дом выставил на продажу часть офисного здания в Банковском переулке. Ранее в помещениях находился банк "Траст", который обанкротился в 2014 году. 

Помещения оцениваются в 188, 65 млн рублей. Общая площадь выставленного объекта составляет 1,9 тысяч квадратных метров, около 30% от его общей площади.

Здание является объектом культурного наследия "Железо–Красочные ряды" и входит в состав комплекса Малого Гостиного двора. Оно расположено рядом со станциями "Гостиный двор" и "Сенная площадь".

Торги состоятся 6 сентября на электронной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. Новый собственник приобретает здание сразу с арендаторами – некоторые помещения снимают.

 

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