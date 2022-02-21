Потребительские кредиты банка «Советский» уйдут с молотка

В Петербурге выставили на торги права требования по договорам потребительского кредитования, который был объявлен банкротом в 2018 году. В пресс-службе Российского аукционного дома (РАД) уточнили, что единым лотом выставляются права по 1045 договорам. В общей сложности по ним можно получить 258,4 млн рублей.

Начальная стоимость лота составляет 155,1 млн рублей. Все кредиты были выданы без залога в период с 2010 по 2018 год в отделениях банка в различных городах России.

Желающие участвовать в аукционе могут подать заявки до 6 апреля 2022 года. Продажа пройдет на основе публичной оферты.