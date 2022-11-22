Бастрыкин заинтересовался судьбой Апраксина двора. СКР готовит новые проверки чиновникам Петербурга

Следственный комитет будет разбираться в причинах бездействия чиновников Петербурга в вопросе сохранения памятника архитектуры XVIII века Апраксина двора – одного из старейших в городе рынков. Такое распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и доложить. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении интернет-приемной председателя СКР.

Поводом к разбирательствам стали сообщения в петербургских СМИ и заявления о том, что неравнодушные жители сами готовы идти на прием к Бастрыкину, опасаясь скорого разрушения исторического объекта.

Отметим, история попыток реставрации Апраксина двора насчитывает более десяти лет. И все они были неудачными, либо дело не продвигалось дальше чертежей на бумаге. Первым и на сегодня единственным инвестором, пытавшимся реконструировать рынок, стала компания «Главстрой-СПб», входящая в структуры бизнесмена Олега Дерипаски. Компания, которая сегодня является собственником 7,4 тыс. кв. м площадей рынка, намеревалась вложить в реконструкцию 40 млрд рублей.

Проект для компании создавали два британских архитектурных бюро. Предполагалось переселить предпринимателей с Апраксина двора на построенный специально для них Гражданский рынок в Калининском районе. На обновленной же «Апрашке» планировалось создать 70 тыс. кв. м жилья, торговые галереи и офисы. Также концепция предполагала снос Лениздата и строительство на его месте гостиницы, «парящую» стеклянную крышу над площадью и мост через Фонтанку. Однако реализация планов шла слишком медленно: проект застопорился на необходимости выкупа площадей у многочисленных собственников, и инвестор увяз в судебных спорах. К тому же проект предполагал снос части корпусов, историческая ценность которых была установлена не сразу. В результате договор с инвестором город продлевать не стал.

В дальнейшем Смольный несколько раз проводил архитектурные конкурсы. В 2013 году победа досталась бюро Тимура Башкаева. Его концепция предполагала сохранение исторического облика фасадов. Несмотря на экономичность, она так и осталась на бумаге, потому что проблемы с частными собственниками, коих на «Апрашке» почти треть, никуда не делась. А политической воли на разрешение ситуации так и не возникло.

В 2015 году московская компания Glorax, предполагая взяться за рынок, заказала проект петербургской «Студии 44», которая участвовала в предыдущем конкурсе наряду с бюро Башкаева. Если раньше компания предлагала четырехэтажный подземный паркинг, то теперь она учла замечания экспертов и уменьшила подземную часть.

После того, как корпуса «Апрашки», находящиеся в муниципальной собственности, перешли в управление АО «Апраксин двор» (сейчас ими управляет ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса», АРИК), был проведен еще один конкурс, на котором был выбран архитектурный проект «Студии 44». А в 2017 году его одобрил Совет по сохранению культурного наследия. В бюро отмечают, что в общей сложности сделали для «Апрашки» пять проектов, начиная с 1980-х годов, прежде чем добились варианта, признанного экспертами лучшим и наиболее оптимальным.

Летом текущего года вроде бы начали происходить положительные перемены: Смольный подписал соглашение с Glorax, которая предполагает вложить в редевелопмент Апраксина двора 50 млрд рублей. Ее партнером в этом выступит стратегический инвестор города КЦ «Питер», которому на рынке принадлежит 65 тыс. кв. м площадей.

К сожалению, с тех пор о проекте ничего не слышно. В комитете по имуществу города утверждают, что соглашение в силе, но параллельно раздают муниципальную собственность новым арендаторам, что явно может помешать реализации проекта. Всего городу принадлежит 46 тыс. кв. м корпусов, которые планируют выставить на торги и сдать до конца года. Кстати, условия для предпринимателей предлагаются не самые лучшие. В Смольном не скрывают, что некоторые помещения «обременены» нелегальными торговцами, которых новым арендаторам предстоит выселять самостоятельно.